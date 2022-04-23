Bayern Münih - Borussia Dortmund: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Bayern Münih iç sahada Borussia Dortmund'u konuk etti.

Allianz Arena'da oynanan dev müsabaka Bayern Münih'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Münih'e galibiyeti getiren goller 15. dakikada Gnabry, 34. dakikada Lewandowski ve 83. dakikada Musiala'dan geldi.

Borussia Dortmund'da ise 52. dakikada'da Emre Can'ın penaltıdan kaydettiği gol takımına yetmedi.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih 75 yaparken Borussia Dortmund ise 63 puanda kaldı ve rakibiyle arasındaki farkı kapatma fırsatını tepti.

Bayern Münih ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi ve üst üste 10. şampiyonluğuna ulaştı.