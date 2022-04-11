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Bu transfer çok konuşulur! İşte Lewandowski'nin yeni takımı

Spor haberi... Almanya Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Bayern Münih'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcı Robert Lewandowski için transfer söylentileri bitmiyor. Son günlerde takımdan ayrılacağı konuşulan 33 yaşındaki futbolcu için bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 18:30 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 18:30
Bu transfer çok konuşulur! İşte Lewandowski'nin yeni takımı

Robert Lewandowski, sözleşmesi bitince Barcelona'ya gideceğini Bayern Münih kulüp yönetimine bildirdi.

Bu transfer çok konuşulur! İşte Lewandowski'nin yeni takımı

Polonya'dan TVP Sport'un geçtiği son dakika haberine göre; 2023'te Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek olan Lewandowski, Barcelona ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Polonyalı golcü, Barcelona ile anlaştığını ilk olarak Bayern Münih Kulüp Başkanı Oliver Kahn'a bildirdi.

Bu transfer çok konuşulur! İşte Lewandowski'nin yeni takımı

Barcelona'ya imza attığında 35 yaşında olacak olan Lewandowski, Katalan kulübü ile uzun süre boyunca online görüşme yaptı. Lewandowski'nin bu kararında Bayern Münih'in 2023'te sona erecek sözleşmeyi şimdiden uzatmak istemesi ve sözleşme uzatma görüşmeleri için de isteksiz olmasının etkili olduğu belirtildi.

Bu transfer çok konuşulur! İşte Lewandowski'nin yeni takımı

Bayern Münih'in sürpriz bir karar alarak bu yaz Lewandowski'yi serbest bırakmasının da ihtimal dahilinde olduğu ve transferin bu yaz da gerçekleşebileceği ifade edildi. Dortmund'dan Bayern Münih'e 2014 yazında bedelsiz olarak transfer olan Lewandowski, bu sezon oynadığı 40 maçta 46 gol atıp 4 asist yaptı.

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