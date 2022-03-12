Haberler Almanya Bundesliga Mönchengladbach - Hertha Berlin 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Mönchengladbach - Hertha Berlin 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Mönchengladbach sahasında Hertha Berlin'i konuk etti. Mücadeleyi 2-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri penaltıdan Plea ve Ginter kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 22:48
Mönchengladbach - Hertha Berlin 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Mönchengladbach ile Hertha Berlin, Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında kozlarını paylaştı. Borussia-Park'ta oynanan mücadelede hakem Badstübner düdük çaldı.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada penaltıdan Alassane Plea ve 59. dakikada Mattihas Ginter kaydetti.

İyi günler geçirmeyen teknik direktör Tayfun Korkut yönetimindeki Hertha Berlin, Almanya Bundesliga'da üst üste 5. maçından mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Mönchengladbach puanını 30'a yükseltti. Hertha Berlin ise 23 puanda kaldı.

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