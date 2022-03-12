Mönchengladbach - Hertha Berlin 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Mönchengladbach ile Hertha Berlin, Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında kozlarını paylaştı. Borussia-Park'ta oynanan mücadelede hakem Badstübner düdük çaldı.
Karşılaşmayı 2-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada penaltıdan Alassane Plea ve 59. dakikada Mattihas Ginter kaydetti.
İyi günler geçirmeyen teknik direktör Tayfun Korkut yönetimindeki Hertha Berlin, Almanya Bundesliga'da üst üste 5. maçından mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla Mönchengladbach puanını 30'a yükseltti. Hertha Berlin ise 23 puanda kaldı.