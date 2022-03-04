Bundesliga’da Mainz 05-Borussia Dortmund karşılaşması ertelendi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 25. haftada oynanacak Mainz 05-Borussia Dortmund karşılaşmasının ertelendiği bildirildi.

Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada 6 Mart'ta oynanması planlanan Mainz 05-Borussia Dortmund müsabakasının, Mainz kulübünde pozitif Kovid-19 test sonuçlarından dolayı futbolcuların evinde karantinada bulunduğu ve takımın kuralların gerektirdiği minimum sayıda oyuncuya sahip olmadığı için ertelendiği belirtildi.

Açıklamada karşılaşmanın 16 Mart'ta oynanacağı aktarıldı.

Mainz 05 kulübünden yapılan açıklamada aralarında 13 futbolcunun bulunduğu 19 kişinin Kovid-19'a yakalandığı bilgisi paylaşıldı.