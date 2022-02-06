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Dortmund - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundeslig'da heyecan devam ediyor. Dortmund ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelcek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 17:17 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 17:20
Dortmund - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 21. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Üst sıraları yakından ilgilendirecek maç öncesi tüm bilgiler haberimizde...

BORUSSIA DORTMUND - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK

📺Dortmund - Leverkusen karşılaşması saat 17.30'da başlayacak. Signal-Iduna Park'ta oynanacak mücadele beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

BORUSSIA DORTMUND BAYER LEVERKUSEN 11'LER

Dortmund: Kobel, Meunier, Akanji, Zagadou, Guerreiro, Dahoud, Bellingham, Brandt, Hazard, Reus, Malen

Leverkusen: Grill, Frimpong, Tah, Hincapié, Bakker, Andrich, Demirbay, Diaby, Wirtz, Bellarabi, Schick

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