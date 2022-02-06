Dortmund - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 21. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Üst sıraları yakından ilgilendirecek maç öncesi tüm bilgiler haberimizde...
BORUSSIA DORTMUND - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK❓
📺Dortmund - Leverkusen karşılaşması saat 17.30'da başlayacak. Signal-Iduna Park'ta oynanacak mücadele beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.
BORUSSIA DORTMUND BAYER LEVERKUSEN 11'LER
Dortmund: Kobel, Meunier, Akanji, Zagadou, Guerreiro, Dahoud, Bellingham, Brandt, Hazard, Reus, Malen
Leverkusen: Grill, Frimpong, Tah, Hincapié, Bakker, Andrich, Demirbay, Diaby, Wirtz, Bellarabi, Schick