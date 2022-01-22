Almanya Bundesliga'da heyecan 20. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 20. hafta mücadelesinde Hoffenheim sahasında Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Hoffenheim-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

HOFFENHEİM-BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

22 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Hoffenheim Borussia Dortmund maçının başlama düdüğü 17.30'da çalacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ve Tivibuspor 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.