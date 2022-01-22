Haberler Almanya Bundesliga Hoffenheim-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hoffenheim-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundeliga'da heyecan 20. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 20. hafta mücadelesinde Hoffenheim sahasında Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Hoffenheim-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 13:55
Hoffenheim-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan 20. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 20. hafta mücadelesinde Hoffenheim sahasında Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Hoffenheim-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

HOFFENHEİM-BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

22 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Hoffenheim Borussia Dortmund maçının başlama düdüğü 17.30'da çalacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ve Tivibuspor 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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