Haberler Almanya Bundesliga Bayer Leverkusen - Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 13:57 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 15:11
Bayer Leverkusen - Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

👉 BAYER LEVERKUSEN - HOFFENHEIM CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Almanya Bundesliga'da 16. hafta heyecanı yaşanıyor. Bayer Leverkusen - Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Hoffenheim maçı 16 Aralık Çarşamba günü saat 20:30'da beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

DİĞER
Son dakika: Arsenal'da yeni Mesut Özil krizi! Aubameyang için çarpıcı ifadeler...
Son dakika! ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den 20 bin sözleşmeli personel alım duyurusu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor