Haberler Almanya Bundesliga Son dakika spor haberi: Serdar Dursun kararını verdi! Fenerbahçe ve Beşiktaş derken...

Son dakika spor haberi: kararını verdi! Fenerbahçe ve Beşiktaş derken...

Son dakika transfer haberi: 2'de gösterdiği performansla Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transfer listesine giren kararını verdi. 29 yaşındaki futbolcu Almanya Bundesliga ekiplerinden ile anlaşma sağladı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 21:13
Son dakika spor haberi: Serdar Dursun kararını verdi! Fenerbahçe ve Beşiktaş derken...

2'yi gol kralı olarak tamamlayan 'un yeni takımı oluyor.

Beşiktaş, , , , Schalke ve Hamburg ile de adı anılan 29 yaşındaki oyuncunun, Bundesliga hayalini gerçekleştirmek için Union Berlin'e gitmeye karar verdiği belirtildi.

Bild'de yer alan habere göre Union Berlin, geçtiğimiz sezondan beri istediği oyuncuyla anlaşmayı başardı.

Bonservisi elinde olan Serdar Dursun'un Union Berlin'in en çok kazanan oyuncularından biri olacağı da vurgulandı.

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Darmstadt'ta 36 maçta 29 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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