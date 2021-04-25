Borussia Mönchengladbach - Arminia Bielefeld maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Borussia Mönchengladbach ile Arminia Bielefeld kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Arminia Bielefeld maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - ARMINIA BIELEFELD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Borussia Mönchengladbach - Arminia Bielefeld maçı 25 Nisan Pazar günü saat 19:00'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.