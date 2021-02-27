Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih - Köln: 5-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 5-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da lider , 23. haftada ağırladığı 'ü 5-1'lik skorla adeta azip geçti. ekibine üç puanı getiren golleri Choupo-Moting, (2) ve (2) kaydetti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 20:37
Bayern Münih - Köln: 5-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nde () , sahasında 'ü 5-1 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 23. haftasında 'da Köln'ü konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 18. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ve 33. dakikada 'nin golleriyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Köln 49. dakikada 'nin toplu filelere göndermesiyle skoru 2-1 yaptı.

Bu golden sonra toparlanan Bayern Münih, 65. dakikada Robert Lewandowski, 82. ve 86. dakikalarda ile 3 gol buldu ve karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Ligde iki maç aradan sonra galip gelen lider Bayern Münih puanını 52'ye çıkarırken Köln 21 puanda kaldı.

SON DAKİKA