Haberler Almanya Bundesliga Borussia Mönchengladbach - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

- Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

22. haftasında sahasında Mainz 05'i konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 13:49 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 13:54
Borussia Mönchengladbach - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

'da heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında ile Mainz 05 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach - Mainz 05 maçı 20 Şubat Cumartesi günü saat 17:30'da 'da canlı yayınlanacak.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - MAINZ 05 MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Mönchengladbach: Yann Sommer; Stefan Lainer, Matthias Ginter, Nico Elvedi, Ramy Bensebaini; Hannes Wolf, Christoph Kramer, Florian Neuhaus, Jonas Hofmann; Lars Stindl, Alassane Plea

Mainz: Robin Zentner; Jeremiah St. Juste, Stefan Bell, Moussa Niakhate; Danny da Costa, Leandro Barreiro, Dominik Kohr, Phillipp Mwene; Danny Latza; Adam Szalai, Robert Glatzel

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