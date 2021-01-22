Mönchengladbach - Borussia Dortmund: 4-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da 18. hafta heyecanı başladı. Günün maçında Borussia Mönchengladbach ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Borussia Park'ta oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 4-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Mönchengladbach'a galibiyeti getiren goller Nico Elvedi (2), Ramy Bensebaini ve Marcus Thuram'dan geldi.

Borussia Dortmund'un golleri ise Haaland'dan geldi.

Bu sonuçla Mönchengladbach puanını 31'e çıkardı. Dortmund ise 29 puanda kaldı.

HAALAND GOL SAYISINI 14'E ÇIKARDI

Bu sezon Borussia Dortmund forması ile ligde 13 maça çıkan Norveçli golcü, Mönchengladbach karşısında attığı 2 kez fileleri havalandırdı ve gol sayısını 14'e çıkardı.

Genç yıldız bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 23 maçta 27 gol atmayı başardı.