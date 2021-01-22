Haberler Almanya Bundesliga Mönchengladbach - Borussia Dortmund: 4-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 4-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 18. hafta maçında sahasında ile karşı karşıya geldi. 'ta oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 4-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 01:09
Mönchengladbach - Borussia Dortmund: 4-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da 18. hafta heyecanı başladı. Günün maçında ile karşı karşıya geldi.

'ta oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 4-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

'a galibiyeti getiren goller (2), ve 'dan geldi.

Borussia 'un golleri ise Haaland'dan geldi.

Bu sonuçla Mönchengladbach puanını 31'e çıkardı. Dortmund ise 29 puanda kaldı.

HAALAND GOL SAYISINI 14'E ÇIKARDI

Bu sezon Borussia Dortmund forması ile ligde 13 maça çıkan Norveçli golcü, Mönchengladbach karşısında attığı 2 kez fileleri havalandırdı ve gol sayısını 14'e çıkardı.

Genç yıldız bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 23 maçta 27 gol atmayı başardı.

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