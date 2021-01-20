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Münih 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

17. hafta maçında sahasında Münih'i ağırladı. Mücadeleyi 1-0 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. 'e galibiyeti getiren golü kaydetti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 01:05
Augsburg Bayern Münih 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 17. hafta mücadelesinde Münih, deplasmanda 'a konuk oldu.

'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanarak üç puanı almayı başardı. Karşılaşmanın 13. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviren 'nin golünün ardından ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıda Bayern farkı artırma çabalarını sürdürürken oyuncu değişiklikleri yaptı. 76. dakikaya gelindiğinde ise Augsburg penaltı kazandı. Penaltıda topun başına gelen topu ağlara gönderemedi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bayern sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Lewandowski bu maçtaki golüyle 16. maçında 22 gole ulaşarak formunun zirvesinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu sonucun ardından Bayern 39 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü, Augsburg ise 19 puanda kaldı.

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