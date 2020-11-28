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- Eintracht Frankfurt: 3-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Fenerbahçeli eski yıldız 'nin de formasını giydiği , Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. Kruse, maçta attığı 2 golle yıldızlaşırken, her iki ekip de puanları paylaştı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 20:39
Union Berlin - Eintracht Frankfurt: 3-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

Bundesliga'nın 9. haftasında , Alte Forsterei Stadı'nda Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Mücadele 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.

Maçın golleri Eintracht Frankfurt adına 27' ve 37'de Andre Silva, 79'da Bas Dost'tan geldi. Union Berlin'in golleriyse 2' Andrich, 6' ve 82'de 'den geldi.

Bu sonuçla Union Berlin, 16 puanla 6. sırada kendine yer buldu. Eintracht Frankfurt ise 12 puanla 9. sırada yer aldı.

Union Berlin, gelecek hafta Hertha Berlin'e konuk olacak. Eintracht Frankfurt ise evinde Borussia Dortmund'u ağırlayacak.

KRUSE HEM ATIYOR HEM ATTIRIYOR
Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Max Kruse, şimdiye kadar Bundesliga'da 9 maça çıkarken 6 5 asist üretti.

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