Union Berlin - Eintracht Frankfurt: 3-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

Bundesliga'nın 9. haftasında Union Berlin, Alte Forsterei Stadı'nda Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Mücadele 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.

Maçın golleri Eintracht Frankfurt adına 27' ve 37'de Andre Silva, 79'da Bas Dost'tan geldi. Union Berlin'in golleriyse 2' Andrich, 6' ve 82'de Max Kruse'den geldi.

Bu sonuçla Union Berlin, 16 puanla 6. sırada kendine yer buldu. Eintracht Frankfurt ise 12 puanla 9. sırada yer aldı.

Union Berlin, gelecek hafta Hertha Berlin'e konuk olacak. Eintracht Frankfurt ise evinde Borussia Dortmund'u ağırlayacak.

KRUSE HEM ATIYOR HEM ATTIRIYOR

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Max Kruse, şimdiye kadar Bundesliga'da 9 maça çıkarken 6 gol 5 asist üretti.