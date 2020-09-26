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Augsburg 2-0 | GOLLERİ İZLEYİN

'nın 2. haftasında Augsburg, WWK Arena'da konuk ettiği 'u 2-0'lık skorla mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Karşılaşmanın detaylarına ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 00:32 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 19:00
Augsburg 2-0 Borussia Dortmund | GOLLERİ İZLEYİN

'nın 2. haftasında Augsburg ile karşı karşıya geldi.

WWK Arena'da oynanan karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlandı.

Karşılaşmanın ilk çeyreği golsüz eşitlikle tamamlanırken Augsburg, Uduokhai'nin golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.

İkinci yarının 54. dakikasında Daniel Caligiuri, ev sahibi ekip adına farkı 2'ye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Augsburg 2-0'lık skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu skorun ardından Augsburg puanını 6'ya yükseltirken, Borussia Dortmund 3 puanda kaldı.

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