Freiburg -  Borussia Mönchengladbach: 2-2 | MAÇ ÖZETİ İZLE

Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Freiburg ve Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaştı.

A Spor'un naklen ekranlara getirdiği mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Freiburg'un golleri 32' Leinhart ve 49' Grifo'dan gelirken, Mönchengladbach 23' Embolo, 50' Plea ile rakip fileleri sarstı.

Bu sonuçla Freiburg, 8 puanla 14. sırada kendine yer bulurken Borussia Mönchangladbach 16 puanla 7. sırada yer aldı.

Freiburg gelecek hafta evinde Arminia Bielefeld'i konuk edecek. Mönchengladbach ise evinde Hertha Berlin ile karşılaşacak.