Haberler Almanya Bundesliga Freiburg -  Borussia Mönchengladbach: 2-2 | MAÇ ÖZETİ İZLE

Freiburg -  : 2-2 | MAÇ ÖZETİ İZLE

'nın 10. haftasında Freiburg ve karşı karşıya geldi. A Spor'dan naklen ekranlara gelen mücadele gol düellosuna sahne oldu. Mücadele, Freiburg ve Borussia Mönchengladbach'ın attığı karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi. Maçın gollerini haberimizden izleyebilirsiniz...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 17:26 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 19:27
Freiburg -  Borussia Mönchengladbach: 2-2 | MAÇ ÖZETİ İZLE

'nın 10. haftasında Freiburg ve kozlarını paylaştı.

A Spor'un naklen ekranlara getirdiği mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Freiburg'un golleri 32' Leinhart ve 49' Grifo'dan gelirken, Mönchengladbach 23' Embolo, 50' Plea ile rakip fileleri sarstı.

Bu sonuçla Freiburg, 8 puanla 14. sırada kendine yer bulurken Borussia Mönchangladbach 16 puanla 7. sırada yer aldı.

Freiburg gelecek hafta evinde Arminia Bielefeld'i konuk edecek. Mönchengladbach ise evinde Hertha Berlin ile karşılaşacak.

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