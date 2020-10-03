Haberler Almanya Bundesliga Stuttgart 1-1 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU

1-1 | MAÇ SONUCU

'nın 3. haftasında Suttgart, evinde 'i konuk etti. A Spor'un canlı olarak yayınladığı mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 12:11 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 19:35
Stuttgart 1-1 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU

Bundesliga'nin 3. haftasında ile , Mercedes-Benz Arena'da kozlarını paylaştı. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede iki takım, 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Stuttgart'ın golü 76. dakikada Sasa Kaladjzic'ten gelirken, Leverkusen'in golünü 7. dakikada Patrik Schick kaydetti.

Stuttgart bu sonuçla ligdeki ilk beraberliğini alarak puanını 4'e çıkardı. Üçüncü maçından da galibiyet çıkaramayan Bayer Leverkusen ise 3 puanla 14. sırada kaldı.

Bundesliga'nın 4. haftasında Stuttgart, 17 Ekim Cumartesi günü TSİ 16.30'da Hertha Berlin'e konuk olacak. Bayer Leverkusen ise aynı gün ve aynı saatte deplasmanda Mainz 05 ile karşılaşacak.

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