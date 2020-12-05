Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Eintracht Frankfurt ve Borussia Dortmund, Commerzbank Arena'da karşı karşıya geldi. Müsabaka, atılan karşılıklı goller sonrası 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Eintracht Frankfurt'un golü 9. dakikada Kamada'dan gelirken, Dortmund 56'de Reyna ile eşitliği buldu. Mücadele bu skorla sonuçlandı.
Maç sonrası Frankfurt, maç fazlasıyla 13 puanla 8. sırada kendine yer bulurken, Dortmund da maç fazlasıyla 19 puanla 3. sırada yer aldı.
Frankfurt gelecek hafta Wolfsburga'a konuk olacak. Borussia Dortmund ise evinde Stuttgart'ı konuk edecek.