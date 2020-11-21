Borussia Mönchengladbach - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde Borussia Mönchengladbach ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach - Augsburg maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 17:30'da A Spor'dan canlı yayınlanacak.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - AUGSBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Kramer, Neuhaus, Lazaro, Stindl, Thuram, Embolo

Augsburg: Gikiewicz, Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago, Khedira, Strobl, Caligiuri, Vargas, Hahn, Niederlechner