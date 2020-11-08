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Mönchengladbach: 4-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 7. hafta maçında sahasında ile karşı karşıya geldi. BayArena'da oynanan karşılaşma ev sahibi takımın 4-3'lük üstünlüğü ile tamamlandı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 22:57
Bayer Leverkusen Mönchengladbach: 4-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 7. haftası çok konuşulacak bir maça sahne oldu.

BayArena'da oynanan zorlu karşılaşmada ile kozlarını paylaştı.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-3'lük galibiyeti ile sonuçlandı.

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren goller Lucas Alario (2), Leon Bailey ve Julian Baumgartlinger'den geldi.

Mönchengladbach'ın gollerinde ise Lars Stindl (2) ve Valentino Lazaro'nun imzası vardı.

Bu sonuçla Bayer Leverkusen puanını 15'e çıkardı, Mönchengladbach ise 11 puanda kaldı.

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