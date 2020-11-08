Bayer Leverkusen Mönchengladbach: 4-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 7. haftası çok konuşulacak bir maça sahne oldu.

BayArena'da oynanan zorlu karşılaşmada Bayer Leverkusen ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaştı.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-3'lük galibiyeti ile sonuçlandı.

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren goller Lucas Alario (2), Leon Bailey ve Julian Baumgartlinger'den geldi.

Mönchengladbach'ın gollerinde ise Lars Stindl (2) ve Valentino Lazaro'nun imzası vardı.

Bu sonuçla Bayer Leverkusen puanını 15'e çıkardı, Mönchengladbach ise 11 puanda kaldı.