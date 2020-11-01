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devleri peşinde! 'ın bonservis bedelini belirledi

ekiplerinden 04 forması giyen , gösterdiği performansla devlerini peşine taktı. 20 yaşındaki savunma oyuncusu, ve Milan'ın yakın takibinde bulunuyor. Schalke'nin Ozan Kabak için 30 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlediği kaydedildi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 12:05
Avrupa devleri peşinde! Schalke Ozan Kabak'ın bonservis bedelini belirledi

'nın dev kulüpleri A ve 04'ün genç stoperi 'la ilgileniyor. 20 yaşındaki defans oyuncusu hem hem de Milan'ın takibinde bulunuyor. Milan'da 'nun başarısı ve Merih Demiral'ın 'ta yakaladığı çıkışın Ozan için referans teşkil ettiği kaydedildi.

SCHALKE 30 MİLYON İSTİYOR!
Milan'ın devre arasında genç savunmacıya teklif götüreceği belirtildi. Liverpool'un da uzun süredir listesinde tuttuğu Ozan Kabak için artık adımlar attığı vurgulandı. Van Dijk'ın sakatlanıp sezonu kapatması nedeniyle Schalke 04'le temasa geçildiği aktarıldı. Alman kulübü de Ozan Kabak için 30 milyon euro istiyor.

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