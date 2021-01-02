Hertha Berlin Schalke 04: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bundesliga'nın 14. hafta mücadelesinde Hertha Berlin'le Schalke 04 karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım karşılaşmada sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maçta Berlin ekibinin golleri; 36. dakikada Guendouzi, 53. dakikada Cordoba ve 80. dakiakada Piatek'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Schalke 04 4 puanla ligin son sırasında kaldı. Hertha Berlin ise puanını 16 yaptı.

REKORA 1 MAÇ KALDI

Schalke 04 üst üste 30. maçından da galibiyet alamazken; kötü rekoru kırmaya 1 maçı kaldı. Bir sonraki hafta Hoffenheim'i konuk edecek Mavi Beyazlılar, sahadan galip ayrılamaması durumunda Tasmania Berlin'e (1965-66 sezonu) ait en uzun süreli galip gelememe rekoruna ortak olacak.