Haberler Almanya Bundesliga Hertha Berlin Schalke 04: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 14. hafta mücadelesinde 'le karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz 'ın takımı sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Schalke 04 üst üste 30. maçından da galibiyetle ayrılamadı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 23:39
Hertha Berlin Schalke 04: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 14. hafta mücadelesinde 'le karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım karşılaşmada sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maçta ekibinin golleri; 36. dakikada , 53. dakikada ve 80. dakiakada Piatek'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Schalke 04 4 puanla ligin son sırasında kaldı. Hertha Berlin ise puanını 16 yaptı.

REKORA 1 MAÇ KALDI

Schalke 04 üst üste 30. maçından da galibiyet alamazken; kötü rekoru kırmaya 1 maçı kaldı. Bir sonraki hafta 'i konuk edecek Mavi Beyazlılar, sahadan galip ayrılamaması durumunda 'e (1965-66 sezonu) ait en uzun süreli galip gelememe rekoruna ortak olacak.

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