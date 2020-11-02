Ozan 30 milyon Euro!

Avrupa'nın devlerini peşine takan Ozan Kabak için kulübünün istediği bonservis bedeli belli oldu. Schalke 04, Liverpool ve Milan'ın yakın takibinde olan 20 yaşındaki stoper için 30 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Milan'ın devre arasında yıldız oyuncuya teklif yapacağını belirten İtalyan medyası, Hakan Çalhanoğlu'nun başarısı ve Merih Demiral'ın Juventus'ta yakaladığı çıkışın Ozan için referans olarak görüldüğünü satırlarına taşıdı. Liverpool'un da uzun süredir listesinde tuttuğu Ozan Kabak için elini çabuk tutacağı ifade edildi. G.Saray'dan yetişen genç savunmacı, 2019'da Stuttgart'a 11 milyon euro'ya gitti. Ardından sezon sonunda transfer olduğu Schalke'de 30 maçta 3 gol, 1 asistle oynadı.