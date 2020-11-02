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Ozan 30 milyon Euro!

ve ’ın takipte olduğu 20 yaşındaki stoperin fiyatı belli oldu. , 30 milyon Euro’ya bırakacak.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 20:26 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Ozan 30 milyon Euro!
Avrupa'nın devlerini peşine takan için kulübünün istediği bonservis bedeli belli oldu. 04, ve 'ın yakın takibinde olan 20 yaşındaki stoper için 30 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Milan'ın devre arasında yıldız oyuncuya teklif yapacağını belirten İtalyan medyası, 'nun başarısı ve Merih Demiral'ın 'ta yakaladığı çıkışın Ozan için referans olarak görüldüğünü satırlarına taşıdı. Liverpool'un da uzun süredir listesinde tuttuğu Ozan Kabak için elini çabuk tutacağı ifade edildi. G.Saray'dan yetişen genç savunmacı, 2019'da Stuttgart'a 11 milyon euro'ya gitti. Ardından sezon sonunda transfer olduğu Schalke'de 30 maçta 3 gol, 1 asistle oynadı.
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