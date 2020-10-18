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04 'ın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı

ekibi 04, Alman futbolcusu 'la sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki genç oyuncunun sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 19:12
Schalke 04 Can Bozdoğan'ın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı

ekibi 04, U19 takımından A takım kadrosuna alınan genç futbolcusu 'ın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

Alman U20 'nda da forma giyen 10 numara, daha önce Köln'ün altyapısında forma giymişti.

"EN BÜYÜK YETENEKLERDEN BİRİSİ"

Schalke 04 Spor ve İletişim Direktörü Jochen Schneider, yaptığı açıklamada, "Can Bozdoğan, Bundesliga'nın en büyük orta saha yeteneklerinden biri. Sözleşmesini uzatmaya karar vermiş olması, şüphesiz kulüp için harika bir iş oldu. O şimdiden kadromuzun önemli bir parçası" dedi.

Can Bozdoğan, geçtiğimiz sezon Schalke 04'te 3 Bundesliga maçına çıktı.

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