Schalke 04 Can Bozdoğan'ın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı

Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04, U19 takımından A takım kadrosuna alınan genç futbolcusu Can Bozdoğan'ın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

Alman U20 Milli Takımı'nda da forma giyen Türk asıllı 10 numara, daha önce Köln'ün altyapısında forma giymişti.

"EN BÜYÜK YETENEKLERDEN BİRİSİ"

Schalke 04 Spor ve İletişim Direktörü Jochen Schneider, yaptığı açıklamada, "Can Bozdoğan, Bundesliga'nın en büyük orta saha yeteneklerinden biri. Sözleşmesini uzatmaya karar vermiş olması, şüphesiz kulüp için harika bir iş oldu. O şimdiden kadromuzun önemli bir parçası" dedi.

Can Bozdoğan, geçtiğimiz sezon Schalke 04'te 3 Bundesliga maçına çıktı.