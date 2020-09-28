Haberler Almanya Bundesliga Mainz 05'te Achim Beierlorzer dönemi sona erdi

'te dönemi sona erdi

ekiplerinden , 'in görevine son verildiğini duyurdu. Karar sonrası hayal kırıklığına uğradığını ifade eden Beierlorzer ise "Yine de Mainz 05'e ve takıma gelecek için en iyisini diliyorum" sözleriyle kulübe veda etti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 14:20
Mainz 05'te Achim Beierlorzer dönemi sona erdi

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından , 'in görevine son verdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Beierlorzer'in görevine son verildiği bildirildi.

Mainz Yönetim Kurulu Üyesi Rouven Schröder, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kulüp olarak Achim Beierlorzer ile çalışmamıza devam etmeyeceğimiz konusunda hem fikir kaldık. Birlikte geçirdiğimiz zaman, küme düşmeme mücadelesi ve korona salgını nedeniyle zor çalışma koşulları altında geçti. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diledim." şeklinde görüş belirtti.

Teknik direktör Achim Beierlorzer ise yine kulübün sitesine yaptığı açıklamada verilen karardan dolayı hayal kırıklığına uğradığını vurgulayarak, "Yine de Mainz 05'e ve takıma gelecek için en iyisini diliyorum." ifadesini kullandı.

Henüz puanı bulunmayan Mainz 05, ligde 17. sırada bulunuyor.

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