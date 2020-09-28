Haberler Beşiktaş Union Berlin Loris Karius transferini resmen duyurdu!

transferini resmen duyurdu!

ekiplerinden , son 2 sezonda forması giyen ve bonservisi 'da bulunan Alman file bekçisi 'u 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 18:38
Union Berlin Loris Karius transferini resmen duyurdu!

'un 'e kaybettiği Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı hatalar sonrası gözden çıkarılan , 2 yıllığına 'a kiralanmıştı.

Beşiktaş'ta kontratının son aylarına girmeye yakın Karius, maaşını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshetmiş ve siyah-beyazlı kulübü 'ya şikayet etmişti.

ile bağlarını koparmasının ardından Liverpool'a geri dönen Alman file bekçisinin yeni takımı belli oldu.

ekiplerinden , 27 yaşındaki kaleciyi 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu.

2018 yaz döneminde 2 yıllığına Beşiktaş'a kiralanan Loris Karius, 67 maçta 95 gol yiyerek taraftarın tepkisini çekmişti.

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