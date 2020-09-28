Union Berlin Loris Karius transferini resmen duyurdu!

Liverpool'un Real Madrid'e kaybettiği Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı hatalar sonrası gözden çıkarılan Loris Karius, 2 yıllığına Beşiktaş'a kiralanmıştı.
Beşiktaş'ta kontratının son aylarına girmeye yakın Karius, maaşını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshetmiş ve siyah-beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet etmişti.
Kara Kartal ile bağlarını koparmasının ardından Liverpool'a geri dönen Alman file bekçisinin yeni takımı belli oldu.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, 27 yaşındaki kaleciyi 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu.
2018 yaz transfer döneminde 2 yıllığına Beşiktaş'a kiralanan Loris Karius, 67 maçta 95 gol yiyerek taraftarın tepkisini çekmişti.