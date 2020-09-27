Hoffenheim 4-1 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasın büyük bir sürpriz yaşandı. Son lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa şampiyonu Bayern Münih, Hoffenheim deplasmanından 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup ayrıldı.

32 maç sonra kaybeden Bavyera ekibi, 2020 yılındaki ilk yenilgisini aldı.

Güçlü rakibine karşı tarihi bir galibiyet alan Hoffenheim'ın gollerini 16'da Ermin Bicakcic, 24'te Munas Dabbur, 77 ve 90'da ise Andrej Kramaric kaydetti.

Bayern'in tek sayısı 36. dakikada Joshua Kimmich'ten geldi.

Hoffenheim bu sonuçla 2'de 2 yapıp puanını 6'ya çıkarırken, Bayern 3 puanda kaldı.

