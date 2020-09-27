Haberler Almanya Bundesliga Hoffenheim 4-1 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

4-1 | MAÇ SONUCU

'nın 2. haftasında 'a konuk olan , rakibine 4-1'lik skorla boyun eğip 2020 yılındaki ilk yenilgisini aldı. Güçlü rakibine gol yağdırarak büyük sükse yapan Hoffenheim'ın gollerini Bicakcic, Dabbur ve Kramaric (2) kaydetti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 14:04 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 18:52
Hoffenheim 4-1 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

'nın 2. haftasın büyük bir sürpriz yaşandı. Son lig, Şampiyonlar Ligi ve şampiyonu , deplasmanından 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup ayrıldı.

32 maç sonra kaybeden Bavyera ekibi, 2020 yılındaki ilk yenilgisini aldı.

Güçlü rakibine karşı tarihi bir galibiyet alan Hoffenheim'ın gollerini 16'da Ermin Bicakcic, 24'te Munas Dabbur, 77 ve 90'da ise Andrej Kramaric kaydetti.

Bayern'in tek sayısı 36. dakikada Joshua Kimmich'ten geldi.

Hoffenheim bu sonuçla 2'de 2 yapıp puanını 6'ya çıkarırken, Bayern 3 puanda kaldı.

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