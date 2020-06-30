Bayern Münih Leroy Sane ile 5 yıllık anlaşma sağladı!
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Manchester City'nin yıldız futbolcusu Leroy Sane'yi transfer etti. 24 yaşındaki ismin Alman deviyle 5 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.
Bundesliga'nın rekor şampiyonluk unvanını elinde bulunduran Bayern Münih'in, İngiliz ekibi Manchester City'den Leroy Sane'yi transfer ettiği belirtildi.
Alman spor medyasında yer alan haberlere göre, Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih, Manchester City'den Leroy Sane'yi renklerine bağladı. Leroy Sane transferini, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın açıkladığı belirtilirken, Bayern Münih Kulübü'nün 24 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık anlaşmaya vardığı kaydedildi. Alman Bild Gazetesi, Leroy Sane transferi beklenenin altında bir transfer ücreti ile gerçekleştirildi yorumunu yaptı.
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bayern Münih Leroy Sane ile 5 yıllık anlaşma sağladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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