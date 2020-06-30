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30 Haziran 2020, Salı
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Haberler Almanya Bundesliga Leroy Sane'nin yeni takımı belli oldu! 5 yıllık anlaşma

ile 5 yıllık anlaşma sağladı!

Bayern Münih Leroy Sane ile 5 yıllık anlaşma sağladı!

ekiplerinden , 'nin yıldız futbolcusu 'yi etti. 24 yaşındaki ismin Alman deviyle 5 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.

Bundesliga'nın rekor şampiyonluk unvanını elinde bulunduran 'in, İngiliz ekibi 'den 'yi ettiği belirtildi.
Alman spor medyasında yer alan haberlere göre, Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih, Manchester City'den Leroy Sane'yi renklerine bağladı. Leroy Sane transferini, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın açıkladığı belirtilirken, Bayern Münih Kulübü'nün 24 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık anlaşmaya vardığı kaydedildi. Alman Bild Gazetesi, Leroy Sane transferi beklenenin altında bir transfer ücreti ile gerçekleştirildi yorumunu yaptı.

  1. 30.06.2020
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