Haberler Almanya Bundesliga Schalke 04 1-3 Werder Bremen | MAÇ SONUCU

04 1-3 | MAÇ SONUCU

Almanya Budesliga'nın 2. haftasında 'i konuk eden 04, rakibine 3-1 mağlup olarak ikinci maçından da puansız ayrıldı. Schalke'de milli futbolcu 84. dakikada çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Öte yandan maç sırasında bir pozisyonda yere doğru tüküren genç stoper, tükürüğünün rakip futbolcu Augustinsson'a isabet etmesi nedeniyle özür diledi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 11:57 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 23:41
Schalke 04 1-3 Werder Bremen | MAÇ SONUCU

'nın 2. haftasında 04, Veltins Arena'da 'i ağırladı. Konuk ekip Werder, rakibini 3-1'lik skorla devirerek ilk galibiyetini aldı.

Schalke 04 ise ligde çıktığı ilk 2 maçından da puansız ayrıldı.

Werder Bremen'e galibiyeti getiren golleri 22, 37 ve 59.dakikalarda Niclas Füllkrug kaydederken, ev sahibinin tek sayısı uzatma anlarında Mark Uth'dan geldi.

OZAN KIZARDI!
Schalke'de maça 11'de başlayan milli futbolcu , mücadelenin 84. dakikasında ikinci sarı sonrası görerek takımını 10 kişi bıraktı.

AUGUSTINSSON'DAN ÖZÜR DİLEDİ
Öte yandan maç sırasında bir pozisyonda yere doğru tüküren genç stoper, tükürüğünün rakip futbolcu Augustinsson'a isabet etmesi nedeniyle özür diledi. Ozan yaptığı açıklamada, "Augustinsson'dan özür dilerim. Amacım bu değildi, bir kaza oldu. Onu hedeflemedim, TV'deki açı aldatıcı. Daha önce hiç yapmadığım bir hareket, bundan sonra da yapmayacağım çünkü sportmenliğe aykırı bir hareket. Büyük şanssızlık oldu ama yine de özür dilerim." dedi.

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