Schalke 04 1-3 Werder Bremen | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Schalke 04, Veltins Arena'da Werder Bremen'i ağırladı. Konuk ekip Werder, rakibini 3-1'lik skorla devirerek ilk galibiyetini aldı.

Schalke 04 ise ligde çıktığı ilk 2 maçından da puansız ayrıldı.

Werder Bremen'e galibiyeti getiren golleri 22, 37 ve 59.dakikalarda Niclas Füllkrug kaydederken, ev sahibinin tek sayısı uzatma anlarında Mark Uth'dan geldi.

OZAN KIZARDI!

Schalke'de maça 11'de başlayan milli futbolcu Ozan Kabak, mücadelenin 84. dakikasında ikinci sarı sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

AUGUSTINSSON'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan maç sırasında bir pozisyonda yere doğru tüküren genç stoper, tükürüğünün rakip futbolcu Augustinsson'a isabet etmesi nedeniyle özür diledi. Ozan yaptığı açıklamada, "Augustinsson'dan özür dilerim. Amacım bu değildi, bir kaza oldu. Onu hedeflemedim, TV'deki açı aldatıcı. Daha önce hiç yapmadığım bir hareket, bundan sonra da yapmayacağım çünkü sportmenliğe aykırı bir hareket. Büyük şanssızlık oldu ama yine de özür dilerim." dedi.