Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih 8-0 Schalke 04 | MAÇ SONUCU

8-0 04 | MAÇ SONUCU

Bundesliga'nın açılış karşılaşmasında , milli futbolcumuz 'ın formasını terlettiği 04'ü 8-0'lık skorla mağlup ederek adeta şov yaptı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 09:14 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 00:19
Bayern Münih 8-0 Schalke 04 | MAÇ SONUCU

'nın ilk hafta açılış karşılaşmasında son şampiyon , 04'ü konuk etti.

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Bayern Münih, 4'üncü dakikada ve 19'uncu dakikada Leon Goretzka'nın attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Bavyera ekibi, 30'uncu dakikada Schalke 04'de forma giyen milli futbolcu 'ın ceza sahasında 'yi düşürmesi sonucunda penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Lewandwoski topu filelere göndererek skoru 3-0 yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 47'inci ve 59'uncu dakikalarda Serge Gnabry, 69. dakikada , 71. dakikada Leroy Sane ve 81. dakikada Jamal Musiala ile 5 gol daha buldu ve karşılaşmadan 8-0 galip ayrıldı.

Schalke 04'de ilk 11'de sahaya çıkan ve 30'uncu dakikada sarı kart gören milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakikada oyunda kaldı.

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