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05 Haziran 2020, Cuma
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Bayern'den Cengiz atağı

Bayern'den Cengiz atağı

'da top koşturan milli yıldızımız , devleri peşine taktı. 22 yaşındaki futbolcuya , Leipzig ve Everton talip oldu. Kulüplerin fiyatını sorduğu Cengiz için, "30 milyon euro'yu getiren Cengiz'i götürür" cevabı verildi.

'da top koşturan milli yıldızımız , devleri peşine taktı. 22 yaşındaki futbolcuya , Leipzig ve Everton talip oldu. Kulüplerin fiyatını sorduğu Cengiz için, "30 milyon euro'yu getiren Cengiz'i götürür" cevabı verildi. Roma ile 2023'e kadar sözleşmesi olan Cengiz; bu sezon 20 maçta 3 gol kaydetti. 2017'de 'den 15 milyon euro'ya transfer olan Cengiz'in, sakatlıklar nedeniyle satış listesine konduğu iddia ediliyordu.
  1. 5.6.2020
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