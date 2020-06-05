Bayern'den Cengiz atağı
İtalya'da top koşturan milli yıldızımız Cengiz Ünder, devleri peşine taktı. 22 yaşındaki futbolcuya Bayern Münih, Leipzig ve Everton talip oldu. Kulüplerin fiyatını sorduğu Cengiz için, "30 milyon euro'yu getiren Cengiz'i götürür" cevabı verildi.
- 5.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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