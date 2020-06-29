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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Stuttgart Bundesliga’da

Stuttgart Bundesliga’da

2. Ligi'nden Bundesliga'ya A. Biefeld'den sonra Stuttgart da yükseldi. Stuttgart evinde 'a 3-1 yenilse de ligi ikinci sırada tamamladı.

'ın sayılarını Serdar Dursun, Bader ve Kempe kaydetti. Stuttgart'ın golünü atan eski Beşiktaşlı Mario Gomez futbolu bıraktı. Sezonu üçüncü sırada bitiren Heidenheim ise, Bundesliga'yı 16. sırada tamamlayan ile play-out oynayacak.

  1. 29.6.2020
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