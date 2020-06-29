Stuttgart Bundesliga’da
Almanya 2. Ligi'nden Bundesliga'ya A. Biefeld'den sonra Stuttgart da yükseldi. Stuttgart evinde Darmstadt'a 3-1 yenilse de ligi ikinci sırada tamamladı.
Darmstadt'ın sayılarını Serdar Dursun, Bader ve Kempe kaydetti. Stuttgart'ın golünü atan eski Beşiktaşlı Mario Gomez futbolu bıraktı. Sezonu üçüncü sırada bitiren Heidenheim ise, Bundesliga'yı 16. sırada tamamlayan Werder Bremen ile play-out oynayacak.
- 29.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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