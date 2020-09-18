Açılış Türklerden

Avrupa'nın en önemli 5 ligi arasında yer alan Almanya Ligi'nde (Bundesliga) 2020-2021 sezonu bugün start alıyor. 58. sezonunun açılış maçında Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile Schalke 04 karşılaşacak. Milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun forma giydiği Schalke 04'ün Bayern Münih'e konuk olacağı karşılaşma TSİ 21.30'da Allianz Arena'da başlayacak ve S Sport 2'den yayınlanacak. Daha önce statların yüzde 20'sine kadar seyirci alınması kararı verilen Münih'te, vakaların artması nedeniyle bu karardan vazgeçildi. Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter, "Böyle bir durumda binlerce kişinin stada gitmesine izin veremem" diyerek maçın seyircisiz olacağını ifade etti. Bundesliga'da son 8 yıldır şampiyonluğa uzanan Münih, kadro kalitesiyle şampiyonluğun yine en büyük en büyük adayı olarak dikkati çekiyor. Bavyera ekibi, Manchester City'den Sane, Schalke 04'den Nübel ve PSG'den Kouassi'yi de transfer ederek takımını daha da güçlendirdi.