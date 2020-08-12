Helal olsun sana Köln!

Köln'ün yeni sezon formasında cami silüeti olmasından rahatsız olan bir Alman taraftar, kulüp üyeliğinden ayrıldı. Alman ekibi, bu kararı, "Bu ayrılığı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Kendisine diyeceğimiz tek şey 'güle güle' olacaktır" ifadeleriyle açıkladı.