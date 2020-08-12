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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Helal olsun sana !

Helal olsun sana Köln!

'ün cami silüeti olmasından rahatsız olan bir taraftar, kulüp üyeliğinden ayrıldı. Alman ekibi, bu kararı, "Bu ayrılığı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Kendisine diyeceğimiz tek şey 'güle güle' olacaktır" ifadeleriyle açıkladı.

'ün cami silüeti olmasından rahatsız olan bir taraftar, kulüp üyeliğinden ayrıldı. Alman ekibi, bu kararı, "Bu ayrılığı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Kendisine diyeceğimiz tek şey 'güle güle' olacaktır" ifadeleriyle açıkladı.

  1. 12.8.2020
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