MAÇ SONUCU | Werder Bremen 6-1 Köln | ÖZET İZLE
Almanya Bundesliga'nın son haftasında Werder Bremen, evinde Köln'ü ağırladı. Ev sahibi ekip rakibini 6-1 gibi net bir skorla geçerken konuk ekip Köln 6 gole 1 gol ile cevap verebildi.
Almanya Bundesliga'nın son hafta maçında Werder Bremen sahasında Köln'ü konuk etti. Önümüzdeki sezon yoluna alt ligde devam edeceği kesinleşen ev sahibi ekip, son mücadelesinde rakibini 6 gol ile mağlup ederek Bundesliga'ya galibiyetle veda ederken, 36 puanla sezonu tamamlamış oldu.
Mücadelenin gollerini Werder Bremen adına, Osako (2), Rashica, Füllkrug, Klaassen ve Sargent'ten gelirken, Köln'ün tek golünü Drexler kaydetti.
- 27.06.2020
- Güncelleme: 27.06.2020 18:24
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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