MAÇ SONUCU | Werder Bremen 6-1 Köln - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Almanya Bundesliga Werder Bremen'den 6 gollü galibiyet!

MAÇ SONUCU | 6-1 | ÖZET İZLE

MAÇ SONUCU | Werder Bremen 6-1 Köln | ÖZET İZLE

'nın son haftasında , evinde 'ü ağırladı. Ev sahibi ekip rakibini 6-1 gibi net bir skorla geçerken konuk ekip Köln 6 gole 1 gol ile cevap verebildi.

'nın son hafta maçında sahasında 'ü konuk etti. Önümüzdeki sezon yoluna alt ligde devam edeceği kesinleşen ev sahibi ekip, son mücadelesinde rakibini 6 gol ile mağlup ederek Bundesliga'ya galibiyetle veda ederken, 36 puanla sezonu tamamlamış oldu.

Mücadelenin gollerini Werder Bremen adına, Osako (2), Rashica, Füllkrug, Klaassen ve Sargent'ten gelirken, Köln'ün tek golünü Drexler kaydetti.

  1. 27.06.2020
  2. Güncelleme: 27.06.2020 18:24
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