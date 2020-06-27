MAÇ SONUCU | Werder Bremen 6-1 Köln | ÖZET İZLE

Almanya Bundesliga'nın son hafta maçında Werder Bremen sahasında Köln'ü konuk etti. Önümüzdeki sezon yoluna alt ligde devam edeceği kesinleşen ev sahibi ekip, son mücadelesinde rakibini 6 gol ile mağlup ederek Bundesliga'ya galibiyetle veda ederken, 36 puanla sezonu tamamlamış oldu.

Mücadelenin gollerini Werder Bremen adına, Osako (2), Rashica, Füllkrug, Klaassen ve Sargent'ten gelirken, Köln'ün tek golünü Drexler kaydetti.