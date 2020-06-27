Freiburg 4-0 Schalke 04 | MAÇ SONUCU - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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Freiburg 4-0 04 | MAÇ SONUCU

Freiburg 4-0 Schalke 04 | MAÇ SONUCU

'da 34. ve son hafta maçında Freiburg sahasında 04'ü ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Bundesliga'nın son haftasında Freiburg, milli stoperimizin forma giydiği 04'ü ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi, 20. dakikada Waldschmidt ile öne geçti. 38'de Schmid farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu sonuçla bitti.

İkinci yarı başlar başlamaz dakikalar 46'yı gösterdiğinde Holer sahneye çıktı ve farkı 3'e çıkaran golü attı. Skoru ise 57. dakikada takımının 4. golünü atan Waldschmidt tayin etti ve karşılaşma 4-0 sona erdi.

Ozan Kabak maça ilk 11'de başladı ve 45 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla birlikte Bundesliga'nın 2019-2020 sezonunda Freiburg 48 puanla, Schalke 04 ise 39 puanla sezonu kapattı.

Schalke, gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alamayacak.

  1. 27.06.2020
  2. Güncelleme: 27.06.2020 18:38
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