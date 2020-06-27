Freiburg 4-0 Schalke 04 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'da 34. ve son hafta maçında Freiburg sahasında Schalke 04'ü ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
Bundesliga'nın son haftasında Freiburg, milli stoperimizin forma giydiği Schalke 04'ü ağırladı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi, 20. dakikada Waldschmidt ile öne geçti. 38'de Schmid farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu sonuçla bitti.
İkinci yarı başlar başlamaz dakikalar 46'yı gösterdiğinde Holer sahneye çıktı ve farkı 3'e çıkaran golü attı. Skoru ise 57. dakikada takımının 4. golünü atan Waldschmidt tayin etti ve karşılaşma 4-0 sona erdi.
Ozan Kabak maça ilk 11'de başladı ve 45 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla birlikte Bundesliga'nın 2019-2020 sezonunda Freiburg 48 puanla, Schalke 04 ise 39 puanla sezonu kapattı.
Schalke, gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alamayacak.
- 27.06.2020
- Güncelleme: 27.06.2020 18:38
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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