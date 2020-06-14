Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında küme potasını yakından ilgilendiren karşılaşmada Augsburg, Opel Arena'da konuk olduğu Mainz 05'i 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Mainz 05 ile Augsburg karşı karşıya geldi.
Opel Arena'da oynanan ve küme potasını yakından ilgilendiren karşılaşmanın ilk dakikasında Augsburg, Niederlechner'in golüyle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve deplasman ekibi zorlu 3 puanı 1-0'lık skorla hanesine yazdırdı.
Bu skorun ardından Augsburg puanını 35'e yükseltirken, Mainz 05 31 puanda kaldı.
- 14.06.2020
- Güncelleme: 14.06.2020 19:30
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mainz 05 0-1 Augsburg | ÖZETİ İZLE haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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