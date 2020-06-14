Mainz 05 0-1 Augsburg | ÖZETİ İZLE - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
14 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Almanya Bundesliga Augsburg deplasmanda rahat bir nefes aldı!

0-1 | ÖZETİ İZLE

Mainz 05 0-1 Augsburg | ÖZETİ İZLE

'nın 31. haftasında küme potasını yakından ilgilendiren karşılaşmada , 'da konuk olduğu 'i yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

'nın 31. haftasında ile karşı karşıya geldi.

'da oynanan ve küme potasını yakından ilgilendiren karşılaşmanın ilk dakikasında Augsburg, Niederlechner'in golüyle öne geçti.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve deplasman ekibi zorlu 3 puanı 1-0'lık skorla hanesine yazdırdı.

Bu skorun ardından Augsburg puanını 35'e yükseltirken, Mainz 05 31 puanda kaldı.

  1. 14.06.2020
  2. Güncelleme: 14.06.2020 19:30
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