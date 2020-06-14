ÖZETİ İZLE | Schalke 04 1- 1 Bayer Leverkusen
Bundesliga'nın 31. haftasında heyecan Schalke 04 - Bayer Leverkusen maçı ile sürdü. 12 maçtır kazanamayan Schalke 04, konuk ettiği Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 13 maça çıkardı. Ev sahibi ekibin golünü 51'inci dakikada penaltıdan Daniel Caligiuri kaydederken, konuk takımın golü 81'inci dakikada Paulinho'dan geldi.
Almanya Bundesliga'nın 31'inci haftasında Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04 sahasında Bayer Leverkusen'i konuk etti.
Veltins-Arena'da oynanan ve Daniel Siebert'in yönettiği karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı.
Schalke 04'ün golünü 51'inci dakikada penaltıdan Daniel Caligiuri kaydederken, konuk takımın golü 81'inci dakikada Paulinho'dan geldi.
OZAN KABAK 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Milli futbolcumuz Ozan Kabak zorlu karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Ahmet Kutucu ise 73 dakika sahada kaldı.
- 14.06.2020
- Güncelleme: 14.06.2020 22:47
- İşte Muslera'nın sakatlanma anı! Ambulansa böyle kaldırıldı
- Yıldız futbolcudan Fernando Muslera'ya destek mesajı!
- Muslera'nın sakatlığı sonrası Fatih Terim'in görüntüsü olay oldu!
- Takımdan gönderiliyor! Galatasaray'ı üzen Beşiktaş'ı sevindiren ayrılık
- Eljif Elmas için olay sözler! Yerden yere vurdular
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
ÖZETİ İZLE | Schalke 04 1- 1 Bayer Leverkusen haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.