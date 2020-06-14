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14 Haziran 2020, Pazar
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ÖZETİ İZLE | 04 1- 1

ÖZETİ İZLE | Schalke 04 1- 1 Bayer Leverkusen

Bundesliga'nın 31. haftasında heyecan  04 - maçı ile sürdü. 12 maçtır kazanamayan Schalke 04, konuk ettiği Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 13 maça çıkardı. Ev sahibi ekibin golünü 51'inci dakikada penaltıdan Daniel Caligiuri kaydederken, konuk takımın golü 81'inci dakikada Paulinho'dan geldi.

'nın 31'inci haftasında 'ın formasını giydiği 04 sahasında 'i konuk etti.

Veltins-Arena'da oynanan ve Daniel Siebert'in yönettiği karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı.

Schalke 04'ün golünü 51'inci dakikada penaltıdan Daniel Caligiuri kaydederken, konuk takımın golü 81'inci dakikada Paulinho'dan geldi.

OZAN KABAK 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Milli futbolcumuz Ozan Kabak zorlu karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Ahmet Kutucu ise 73 dakika sahada kaldı.

  1. 14.06.2020
  2. Güncelleme: 14.06.2020 22:47
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