MAÇ SONUCU | Bayern Münih 2-1 Borussia Mönchengladbach | ÖZET İZLE

Almanya Bundesliga'nın 31'inci haftasında lider Bayern Münih sahasında B.Mönchengladbach'ı konuk etti.

Allianz Arena'da oynanan ve Felix Zwayer'in yönettiği karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bayern Münih'in gollerini Joshua Zirkzee ve Leon Goretzka kaydederken, M'Gladbach'ın tek sayısı Pavard'ın kendi kalesine attığı golle geldi.

BAYERN FARKI KORUDU

Bu sonuçla Bayern Münih puanını 73 yaptı ve en yakın takipçisi Dortmund ile arasındaki 7 puanlık farkı korudu.

ALMANYA'DA OYNANAN DİĞER KARŞILAŞMALARIN SONUÇLARI:

Paderborn 1 - 5 Werder Bremen

Hertha Berlin 1 - 4 Eintracht Frankfurt

Fortuna Düsseldorf 0 - 1 Borussia Dortmund

Wolfsburg 2 - 2 Freiburg

Köln 1 - 2 Union Berlin