MAÇ SONUCU | Bayern Münih 2-1 Borussia Mönchengladbach | ÖZET İZLE - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
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MAÇ SONUCU | 2-1 | ÖZET İZLE

MAÇ SONUCU | Bayern Münih 2-1 Borussia Mönchengladbach | ÖZET İZLE

31'inci hafta maçında lider sahasında M'Gladbach ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller Joshua Zirkzee ve Leon Goretzka'dan geldi.

'nın 31'inci haftasında lider sahasında B.Mönchengladbach'ı konuk etti.

Allianz Arena'da oynanan ve Felix Zwayer'in yönettiği karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bayern Münih'in gollerini Joshua Zirkzee ve Leon Goretzka kaydederken, M'Gladbach'ın tek sayısı Pavard'ın kendi kalesine attığı golle geldi.

BAYERN FARKI KORUDU

Bu sonuçla Bayern Münih puanını 73 yaptı ve en yakın takipçisi Dortmund ile arasındaki 7 puanlık farkı korudu.

ALMANYA'DA OYNANAN DİĞER KARŞILAŞMALARIN SONUÇLARI:

Paderborn 1 - 5 Werder Bremen
Hertha Berlin 1 - 4 Eintracht Frankfurt
Fortuna Düsseldorf 0 - 1
Wolfsburg 2 - 2 Freiburg
Köln 1 - 2 Union Berlin

  1. 13.06.2020
  2. Güncelleme: 13.06.2020 22:21
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