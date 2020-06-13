MAÇ SONUCU | Bayern Münih 2-1 Borussia Mönchengladbach | ÖZET İZLE
Almanya Bundesliga 31'inci hafta maçında lider Bayern Münih sahasında M'Gladbach ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller Joshua Zirkzee ve Leon Goretzka'dan geldi.
Almanya Bundesliga'nın 31'inci haftasında lider Bayern Münih sahasında B.Mönchengladbach'ı konuk etti.
Allianz Arena'da oynanan ve Felix Zwayer'in yönettiği karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Bayern Münih'in gollerini Joshua Zirkzee ve Leon Goretzka kaydederken, M'Gladbach'ın tek sayısı Pavard'ın kendi kalesine attığı golle geldi.
BAYERN FARKI KORUDU
Bu sonuçla Bayern Münih puanını 73 yaptı ve en yakın takipçisi Dortmund ile arasındaki 7 puanlık farkı korudu.
ALMANYA'DA OYNANAN DİĞER KARŞILAŞMALARIN SONUÇLARI:
Paderborn 1 - 5 Werder Bremen
Hertha Berlin 1 - 4 Eintracht Frankfurt
Fortuna Düsseldorf 0 - 1 Borussia Dortmund
Wolfsburg 2 - 2 Freiburg
Köln 1 - 2 Union Berlin
- 13.06.2020
- Güncelleme: 13.06.2020 22:21
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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