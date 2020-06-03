Bayer Leverkusen o isimle devam dedi!
Dünyanın önde gelen liglerinden olan Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen Brezilyalı oyuncusu Wendell’in sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattığını duyurdu.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Wendell'in 2020-2021 sezonu sonunda bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.
Bayer Leverkusen'in üst yöneticisi (CEO) Rudi Völler, Wendell için Bayer Leverkusen'in özel bir kulüp olduğunu aktararak, "Wendell geçmişte cazip teklifleri reddetti ve bize bağlı kaldı." ifadesini kullandı.
Tecrübeli futbolcu da kendisini kulüpte iyi hissettiğini vurgulayarak "Bu kulüp benim ailem oldu. Bu takımla daha büyük şeyler başaracağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
2014'den beri Bayer Leverkusen'de forma giyen Wendell, Bundesliga'da forma giydiği 160 maçta 7 gol attı.
- 03.06.2020
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