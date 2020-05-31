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31 Mayıs 2020, Pazar
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tek golle

Hoffenheim tek golle

'da , deplasmanından 3 puanla döndü.

'da , deplasmanından 3 puanla döndü. Mainz'i 43'te Bebou'nun golüyle deviren mavi-beyazlılar, 27'de Zuber'in ayağından bir de penaltı kaçırdı. Bu sonuçla Mainz 28 puanla 15. sırada kalırken, Hoffenheim ise 42 puanla, 7. sırayı aldı.
  1. 31.5.2020
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