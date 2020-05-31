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31 Mayıs 2020, Pazar
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Frankfurt 6 maç sonra

Frankfurt 6 maç sonra

Wolfsburg ile karşı karşıya geldi. Frankfurt 2-1 galip tamamladı.

Wolfsburg ile karşı karşıya geldi. Frankfurt 2-1 galip tamamladı. Son 6 maçında 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Frankfurt bu galibiyetle puanını 32'ye yükselterek 12. sıraya yükseldi. Ev sahibi takım ise 42 puanda kaldı.
  1. 31.5.2020
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