Schalke 04 0-1 Werder Bremen | MAÇ ÖZETİ İZLE
Corona virüsü nedeniyle futbola verilen aranın ardından heyecan Almanya Bundesliga'da başladı. Dünyanın önde gelen ligleri arasında yer alan Bundesliga'da Schalke 04-Werder Bremen, Mainz 05-Hoffenheim, Wolfsburg-E.Frankfurt, Hertha Berlin-Augsburg mücadeleleri oynandı. Milli yıldızımız Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke sahasında Werder Bremen'e 1-0 mağlup oldu. İşte karşılaşmanın özeti ve diğer sonuçlar...
Futbol heyecanı Almanya Bundesliga mücadeleleri ile kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 29. haftasında Schalke 04 zorlu rakibi Werder Bremen ile karşılaştı. Milli yıldızımız Ozan Kabak'ın 90 dakik forma giydiği karşılaşmayı kazanan ekip 1-0'lık skorla deplasman ekibi Werder Bremen oldu.
GALİBİYET HASRETİ 11 MAÇA ÇIKTI!
Bu sonuçla Schalke'nin galibiyet hasreti 11 maça çıktı ve 3 puan özlemi devam etti. Konuk ekip Werder Bremen bu galibiyetle puanını 25'e yükseltirken, Schalke ise 37 puanda kaldı.
Bu mücadelenin yanı sıra aynı saatte başlayan mücadelelerde Mainz 05-Hoffenheim, Wolfsburg-E.Frankfurt, Hertha Berlin-Augsburg ekipleri de karşı karşıya geldi.
İŞTE ALMANYA BUNDESLIGA'DA GÜNÜN DİĞER MAÇ SONUÇLARI VE ÖZETLERİ
MAINZ 05 0-1 HOFFENHEIM
WOLFSBURG 1-2 E.FRANKFURT
HERTHA BERLIN 2-0 AUGSBURG
- 30.05.2020
- Güncelleme: 30.05.2020 21:10
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