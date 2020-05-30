Schalke 04 0-1 Werder Bremen | MAÇ ÖZETİ İZLE

Futbol heyecanı Almanya Bundesliga mücadeleleri ile kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 29. haftasında Schalke 04 zorlu rakibi Werder Bremen ile karşılaştı. Milli yıldızımız Ozan Kabak'ın 90 dakik forma giydiği karşılaşmayı kazanan ekip 1-0'lık skorla deplasman ekibi Werder Bremen oldu.



GALİBİYET HASRETİ 11 MAÇA ÇIKTI!

Bu sonuçla Schalke'nin galibiyet hasreti 11 maça çıktı ve 3 puan özlemi devam etti. Konuk ekip Werder Bremen bu galibiyetle puanını 25'e yükseltirken, Schalke ise 37 puanda kaldı.

Bu mücadelenin yanı sıra aynı saatte başlayan mücadelelerde Mainz 05-Hoffenheim, Wolfsburg-E.Frankfurt, Hertha Berlin-Augsburg ekipleri de karşı karşıya geldi.

İŞTE ALMANYA BUNDESLIGA'DA GÜNÜN DİĞER MAÇ SONUÇLARI VE ÖZETLERİ

MAINZ 05 0-1 HOFFENHEIM

WOLFSBURG 1-2 E.FRANKFURT

HERTHA BERLIN 2-0 AUGSBURG