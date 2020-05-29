Borussia Dortmund Michael Skibbe ile yollarını ayırdı - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
29 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund'da flaş ayrılık!

ile yollarını ayırdı

Borussia Dortmund Michael Skibbe ile yollarını ayırdı

(Bundesliga) kulüplerinden , altyapıdan sorumlu ile yollarını ayırdı.

(Bundesliga) kulüplerinden , altyapıdan sorumlu ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Michael Skibbe ile iş birliğimizi sonlandırmak için karşılıklı anlaşmaya varılmıştır." denilerek Alman teknik adama hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

'de , ve 'u çalıştıran 54 yaşındaki Skibbe, 1 Temmuz 2019'da Borussia Dortmund'un altyapı takımlarının teknik sorumlusu olarak göreve getirilmişti.

  1. 29.05.2020
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