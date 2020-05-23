Bundesliga'da heyecan 27. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Futbol severler aylardır süren hasretlerini Almanya Ligi ile dindirmeye çalışıyor. Peki Freiburg - Werder Bremen maçı ne hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte tüm bu soruların yanıtları.

FREIBURG - WERDER BREMEN MAÇI NE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Freiburg - Werder Bremen mücadelesinin ilk düdüğü 23 Mayıs Cumartesi günü TSİ 16.30'da çalacak. Mücadele SSport ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın skor takibini fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

FREIBURG - WERDER BREMEN MUHTEMEL 11'LER

FREIBURG: Schwolow; Gulde, Lienhart, Heintz; Schmid, Koch, Hofler, Gunter; Waldschmidt, Petersen, Höler

WERDER BREMEN: Pavlenka; Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson; M. Eggestein, Bargfrede, Klaassen; Bittencourt, Selke, Rashica

MAÇ ÖNCESİ OPTA İSTATİSTİKLERİ

Freiburg ile oynadığı son yedi resmi maçın birini kaybeden Weder Bremen (3G 3B), tek mağlubiyetini Şubat 2018'de deplasmanda aldı (0-1).

Werder Bremen'in Bundesliga tarihinde en yüksek galibiyet yüzdesi yakaladığı (%56) ve maç başına en fazla gol attığı (2.2) rakibi Freiburg.

Freiburg'un Bundesliga tarihinde filelerini en fazla havalandırdığı (51) ve en fazla gol yediği (87) rakibi Werder Bremen.

Werder Bremen'i konuk ettiği son iki maçta mağlup olmayan Freiburg (1G 1B), rakibine karşı en uzun serisini yakaladı.

Bu sezon Bundesliga'da oynadığı 26 maçta 37 puan toplayan Freiburg, 2018/19 sezonunu 36 puanla tamamlayabilmişti.

Son 15 Bundesliga karşılaşmasında akan oyun organizasyonları sonucunda sadece dört gol atabilen Freiburg, ilk 11 karşılaşmada bu şekilde 17 kez gol sevinci yaşamıştı.

Son yedi Bundesliga maçında bir puan toplayabilen Werder Bremen, bu süreçte en az puan kazanan takım konumunda.

Werder Bremen, Bundesliga tarihinde ilk 25 maçlar itibarıyla en az puan topladığı sezonu yaşıyor (18). Lig tarihinde 25 karşılaşmanın ardından 18 ve altında puan kazanabilen 37 takımın tamamı küme düştü.

Bundesliga'nın 2019/20 sezonunda en fazla kafa golü yiyen takım olan Werder Bremen (14), 2018/19'da kalesinde sadece üç kafa golü görmüştü.

Werder Bremen oyuncusu Leonardo Bittencourt'un Bundesliga kariyerinde üçten fazla gol attığı tek rakibi Freiburg (6 gol).