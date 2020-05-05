Öldüğü açıklanan Schalke'nin eski oyuncusu Hiannick Kamba'nın yaşadığı ortaya çıktı
2016 yılında ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde geçirdiği trafik kazası sonucu öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın Almanya'da yaşadığı ortaya çıktı. İşte film senaryolarını aratmayacak o olay... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke'nin bir dönem altyapısında da forma giyen ve 2016 yılında ülkesinde geçirdiği trafik kazası sonucu öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın yaşadığı öğrenildi.
Alman basınından Bild'de yer alan habere göre öldüğü açıklanan ve futbol camiasını yasa boğan Hiannick'in, Almanya'nın Rhur bölgesinde bir enerji tedarikçisinde kimya teknisyeni olarak çalıştığı ortaya çıktı.
YALAN HABERİ ESKİ EŞİNİN YAYDIĞI İDDİA EDİLDİ
Kongolu futbolcunun öldüğü şeklindeki yalan haberi ise oyuncunun eski eşinin, hayat sigortasından yararlanmak için ortaya attığı ifade edildi. Konu hakkında Alman savcı Anette Milk'in soruşturma yürüttüğü belirtilirken, Hiannick Kamba'nın şu anda tutuklu bulunduğu, eski eşinin de belgede sahtecilikten yargılanacağı kaydedildi.
- 05.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Öldüğü açıklanan Schalke'nin eski oyuncusu Hiannick Kamba'nın yaşadığı ortaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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