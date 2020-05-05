Öldüğü açıklanan Schalke'nin eski oyuncusu Hiannick Kamba'nın yaşadığı ortaya çıktı - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
05 Mayıs 2020, Salı
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Öldüğü açıklanan 'nin eski oyuncusu 'nın yaşadığı ortaya çıktı

Öldüğü açıklanan Schalke'nin eski oyuncusu Hiannick Kamba'nın yaşadığı ortaya çıktı

2016 yılında ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde geçirdiği trafik kazası sonucu öldüğü açıklanan 'nın 'da yaşadığı ortaya çıktı. İşte film senaryolarını aratmayacak o olay... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bundesliga ekiplerinden 'nin bir dönem altyapısında da forma giyen ve 2016 yılında ülkesinde geçirdiği trafik kazası sonucu öldüğü açıklanan 'nın yaşadığı öğrenildi.

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre öldüğü açıklanan ve futbol camiasını yasa boğan Hiannick'in, Almanya'nın Rhur bölgesinde bir enerji tedarikçisinde kimya teknisyeni olarak çalıştığı ortaya çıktı.


YALAN HABERİ ESKİ EŞİNİN YAYDIĞI İDDİA EDİLDİ

Kongolu futbolcunun öldüğü şeklindeki yalan haberi ise oyuncunun eski eşinin, hayat sigortasından yararlanmak için ortaya attığı ifade edildi. Konu hakkında Alman savcı Anette Milk'in soruşturma yürüttüğü belirtilirken, Hiannick Kamba'nın şu anda tutuklu bulunduğu, eski eşinin de belgede sahtecilikten yargılanacağı kaydedildi.


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  1. 05.05.2020
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