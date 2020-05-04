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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! Mesut Özil sonrası...

'nin 'ya döneceği iddia edildi

Max Kruse'nin Almanya'ya döneceği iddia edildi

'ye sezon başında 'den bedelsiz olarak gelen Alman orta saha oyuncusu inişli çıkışlı grafiği ile sarı-lacivertli takımda hayal kırıklığına neden olmuştu. 'in adının Fenerbahçe ile dedikodularına karışmasının ardından Alman oyuncunun ülkesine döneceği iddia edildi.

'nin sezon başında kadrosuna kattığı Alman futbolcu , sarı-lacivertli takımda beklenen performansı sergileyemedi. Gerek sakatlıklar gerekse form düşüklüğü nedeniyle istikrarlı bir grafik çizemeyen tecrübeli isimle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin 'i edeceği yönündeki haberler, Kruse'nin ayrılık söylentilerini de başlattı. İddialara göre 'de aradığını bulamayan Alman yıldız Bundesliga'ya geri dönecek ve Wolfsburg'a transfer olacak.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek Max Kruse, bu sezon çıktığı 23 maçta 7 gol atarken 8 de asist yapma başarısı gösterdi.

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  1. 04.05.2020
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