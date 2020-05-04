Fenerbahçe'ye sezon başında Werder Bremen'den bedelsiz olarak gelen Alman orta saha oyuncusu inişli çıkışlı grafiği ile sarı-lacivertli takımda hayal kırıklığına neden olmuştu. Mesut Özil'in adının Fenerbahçe ile transfer dedikodularına karışmasının ardından Alman oyuncunun ülkesine döneceği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Kruse, sarı-lacivertli takımda beklenen performansı sergileyemedi. Gerek sakatlıklar gerekse form düşüklüğü nedeniyle istikrarlı bir grafik çizemeyen tecrübeli isimle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i transfer edeceği yönündeki haberler, Kruse'nin ayrılık söylentilerini de başlattı. İddialara göre Türkiye'de aradığını bulamayan Alman yıldız Bundesliga'ya geri dönecek ve Wolfsburg'a transfer olacak.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek Max Kruse, bu sezon çıktığı 23 maçta 7 gol atarken 8 de asist yapma başarısı gösterdi.
- 04.05.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Max Kruse'nin Almanya'ya döneceği iddia edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.