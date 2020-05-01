Köln'de 3 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı!
Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln, yapılan testler sonucunda takımda 3 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, testi pozitif çıkan isimlerin 14 gün karantinada kalacakları ifade edildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını futbolu da vurmuş durumda. Almanya'da artan vakalardan sonra Bundesliga ekipleri de Covid-19 testi yaptırma kararı almıştı. Bu ekiplerden Köln de futbolcular ve teknik heyete corona virüsü testi yaptı.
3 KİŞİDE POZİTİF ÇIKTI
Bundesliga takımlarından Köln, futbolcular ve teknik heyete yapılan corona virüsü testleri sonrası 3 kişinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
14 GÜN KARANTİNADA KALACAKLAR
Kulüpten yapılan açıklamada futbolcular ve teknik ekibe geçtiğimiz perşembe günü corona virüsü testinin yapıldığı belirtildi. Koronavirüs stesti pozitif çıkan isimler açıklanmazken, bu isimlerin karantina altına alındığı belirtildi.
- 01.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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