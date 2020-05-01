Köln'de 3 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını futbolu da vurmuş durumda. Almanya'da artan vakalardan sonra Bundesliga ekipleri de Covid-19 testi yaptırma kararı almıştı. Bu ekiplerden Köln de futbolcular ve teknik heyete corona virüsü testi yaptı.

3 KİŞİDE POZİTİF ÇIKTI

Bundesliga takımlarından Köln, futbolcular ve teknik heyete yapılan corona virüsü testleri sonrası 3 kişinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

14 GÜN KARANTİNADA KALACAKLAR

Kulüpten yapılan açıklamada futbolcular ve teknik ekibe geçtiğimiz perşembe günü corona virüsü testinin yapıldığı belirtildi. Koronavirüs stesti pozitif çıkan isimler açıklanmazken, bu isimlerin karantina altına alındığı belirtildi.