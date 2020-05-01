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01 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Almanya Bundesliga B. Leverkusen resmen açıkladı! 3 yıllık imza...

Aranguiz ile 3 yıl daha...

Bayer Leverkusen Aranguiz ile 3 yıl daha...

'nin (Bundesliga) köklü kulüplerinden , orta saha oyuncusu Charles Aranguiz ile olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sezon sonu sözleşmesi biten Şilili oyuncunun kontratının 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

'a 2015 yılında 'nın Internacional takımından transfer olan Aranguiz, "Burada çok büyük oyuncularla önemli maçlara çıktık, çok fazla tecrübe kazandım. Kulüp ve bütün çalışanları beni her zaman destekledi ve burada değer gördüğümü hissettirdi. Özellikle geçirdiğim sakatlık boyunca bunu çok hissettim. Burada harika zamanlarım oldu ve ben önümüzdeki 3 yıl bu kulüp için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki milli oyuncu, Bayer Leverkusen'da 130 maça çıkarken 12 gol attı.

  1. 01.05.2020
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