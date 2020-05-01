Bayer Leverkusen Aranguiz ile 3 yıl daha...
Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) köklü kulüplerinden Bayer Leverkusen, orta saha oyuncusu Charles Aranguiz ile olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattığını duyurdu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sezon sonu sözleşmesi biten Şilili oyuncunun kontratının 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığı duyuruldu.
Bayer Leverkusen'a 2015 yılında Brezilya'nın Internacional takımından transfer olan Aranguiz, "Burada çok büyük oyuncularla önemli maçlara çıktık, çok fazla tecrübe kazandım. Kulüp ve bütün çalışanları beni her zaman destekledi ve burada değer gördüğümü hissettirdi. Özellikle geçirdiğim sakatlık boyunca bunu çok hissettim. Burada harika zamanlarım oldu ve ben önümüzdeki 3 yıl bu kulüp için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.
31 yaşındaki milli oyuncu, Bayer Leverkusen'da 130 maça çıkarken 12 gol attı.
- 01.05.2020
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