Ali Aytekin: Koronavirüs iddiaları asılsız - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Almanya Bundesliga Ali Aytekin'den koronavirüs iddialarına yanıt!

: Koronavirüs iddiaları asılsız

2008 yılından bu yana Bundesliga'da düdük çalan Alman Hakem ’in koronavirüse yakalandığı şeklinde çıkan haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

2008 yılından beri Bundesliga'da maç yöneten kokartlı Alman hakem 'in korona virüse yakalandığı şeklinde çıkan haberler, 'ın Malkara ilçesinde yaşayan babası tarafından yalanlandı.

Oğlunun korona virüse yakalandığı şeklinde internette çıkan paylaşımların asılsız olduğunu belirten Ali Aytekin, "Ben oğlumla görüştüm ve böyle bir şeyin olmadığını bizzat teyit etmiştir. Yalan yanlış yazılan haberleri şiddetle kınıyorum. Oğlum sapasağlam ve sağlığı gayet iyidir" dedi.

  1. 21.03.2020
  2. Güncelleme: 21.03.2020 10:16
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